THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
NORTHERN POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 804 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR DANBURY TO 4 MILES SOUTH OF FORT CALHOUN, MOVING EAST AT 55 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
UNDERWOOD, MINDEN, SHELBY, AVOCA AND WALNUT.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 79.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 20 AND 48.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR WEST CENTRAL IOWA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.