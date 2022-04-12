THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WEST CENTRAL POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN SEWARD COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NORTHWESTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
WESTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 800 PM CDT.
* AT 721 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR CEDAR BLUFFS TO 4 MILES WEST OF CRETE, MOVING EAST AT 35 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
VALLEY, WATERLOO, ELKHORN AND WESTERN OMAHA.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 61 AND 63.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 385 AND 450.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.