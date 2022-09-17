SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
1000 PM CDT SAT SEP 17 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 1045 PM CDT.
* AT 959 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER IRENA, OR 14
MILES SOUTHWEST OF MOUNT AYR, MOVING NORTHEAST AT 25 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
REDDING AROUND 1010 PM CDT.
MALOY AROUND 1015 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
DELPHOS, BENTON, MOUNT AYR AND MT AYR MUNICIPAL AIRPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.