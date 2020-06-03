SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
626 AM CDT WED JUN 3 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 715 AM CDT.
* AT 626 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 10 MILES SOUTHEAST
OF LENOX, OR 11 MILES WEST OF MOUNT AYR, MOVING SOUTHEAST AT 15
MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MOUNT AYR, CLEARFIELD, BLOCKTON, REDDING, BENTON, MALOY, DELPHOS,
ATHELSTAN, MT AYR MUNICIPAL AIRPORT AND LAKE OF THREE FIRES STATE
PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
LARGE HAIL AND DAMAGING WINDS AND CONTINUOUS CLOUD TO GROUND
LIGHTNING IS OCCURRING WITH THIS STORM. MOVE INDOORS IMMEDIATELY.
LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN
HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THIS STORM, AND MAY LEAD TO
FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.