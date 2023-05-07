SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
821 PM CDT SUN MAY 7 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHERN LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 820 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES SOUTH OF
RAYMOND, OR 8 MILES NORTHWEST OF LINCOLN, MOVING NORTHEAST AT 50
MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
DAVEY AROUND 830 PM CDT.
CERESCO AROUND 840 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
WAHOO, ITHACA, MEAD AND YUTAN.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 395 AND407.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.