SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
438 PM CDT SAT JUN 11 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHWESTERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
EASTERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
* UNTIL 530 PM CDT.
* AT 437 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES NORTH OF
MEAD, OR 7 MILES NORTHEAST OF WAHOO, MOVING SOUTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL
DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT
WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
VALLEY AROUND 445 PM CDT.
YUTAN AND ITHACA AROUND 450 PM CDT.
WATERLOO AROUND 455 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
GRETNA AND ASHLAND.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 428 AND 435.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN AND EAST CENTRAL NEBRASKA.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.