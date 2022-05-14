A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 715 PM CDT
FOR SOUTHEASTERN FREMONT COUNTY...
AT 635 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR HAMBURG, OR 10 MILES EAST OF NEBRASKA CITY, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
RIVERTON AND FARRAGUT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.