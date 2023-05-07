(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Fremont, Nemaha and Otoe counties until 9 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 900 PM CDT.
* AT 829 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES WEST OF
BROCK, OR 10 MILES NORTHWEST OF AUBURN, MOVING EAST AT 35 MPH.
HAZARD...QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
BROCK AROUND 835 PM CDT.
AUBURN AND JULIAN AROUND 845 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE PERU
AND BROWNVILLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.