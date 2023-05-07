(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Johnson and Pawnee counties until 9:45 p.m.
A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 945 PM CDT
FOR SOUTHEASTERN JOHNSON...PAWNEE AND SOUTHERN GAGE COUNTIES...
AT 915 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES NORTHEAST OF SUMMERFIELD, OR 7 MILES WEST OF PAWNEE CITY, MOVING EAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
PAWNEE CITY, TABLE ROCK AND DU BOIS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.