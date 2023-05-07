(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for southeastern Montgomery and eastern Page counties until 10 p.m.
A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN MONTGOMERY AND EASTERN PAGE COUNTIES...
AT 933 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 5 MILES NORTHWEST OF LENOX TO 5 MILES NORTHWEST OF BEDFORD TO BRADDYVILLE, MOVING EAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...PUBLIC. AT 932 PM, QUARTER SIZE HAIL WAS REPORTED IN
CLARINDA.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
THESE SEVERE THUNDERSTORMS WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF SOUTHEASTERN MONTGOMERY AND EASTERN PAGE COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... HEPBURN AND BLANCHARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TORRENTIAL RAINFALL IS OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO FLASH FLOODING. DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS.