THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
WESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1045 PM CDT.
* AT 955 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 4 MILES SOUTHEAST OF HAMBURG TO 7 MILES NORTHWEST OF BERN, MOVING EAST AT 40 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* THESE SEVERE THUNDERSTORMS WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF SOUTHEASTERN JOHNSON, NEMAHA, SOUTHEASTERN OTOE, WESTERN RICHARDSON AND PAWNEE COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... DAWSON, BROWNVILLE STATE RECREATION AREA, DU BOIS, 7 MILES SOUTH OF AUBURN, NEMAHA, BROWNVILLE, THE HIGHWAY 75 AND 8 JUNCTION, 8 MILES SOUTH OF JOHNSON, ELK CREEK AND CAMP CORNHUSKER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.