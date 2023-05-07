(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for southeastern Nemaha, Richardson and southern Pawnee counties until 10:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 1045 PM CDT.
* AT 943 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 6 MILES NORTHEAST OF SUMMERFIELD, OR 7 MILES SOUTHWEST OF PAWNEE CITY, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
PAWNEE CITY AROUND 955 PM CDT.
TABLE ROCK AND DU BOIS AROUND 1000 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
HUMBOLDT, DAWSON, STELLA, VERDON, SALEM, FALLS CITY AND SHUBERT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.