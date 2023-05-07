(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of Union and Adair counties until 9:45 p.m.
A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 945 PM CDT
FOR SOUTHEASTERN SHELBY COUNTY...
AT 928 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES NORTHEAST OF WALNUT, OR 10 MILES SOUTHEAST OF HARLAN, MOVING EAST AT 20 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF
SOUTHEASTERN SHELBY COUNTY, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... ELK HORN CREEK RECREATION AREA, JACKSONVILLE AND PRAIRIE ROSE STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.