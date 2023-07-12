SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
605 AM CDT WED JUL 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SHELBY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN MONONA COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
NORTHERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
HARRISON COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
LANCASTER COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
EASTERN SEWARD COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHERN SAUNDERS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN BUTLER COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 700 AM CDT.
* AT 605 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 2 MILES EAST OF UTE TO NEAR LOGAN TO 5 MILES
SOUTHEAST OF YUTAN TO 2 MILES SOUTHWEST OF DWIGHT, MOVING SOUTHEAST
AT 65 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...WEATHER INSTRUMENT MEASUREMENT.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
GRETNA, MILLARD, LOGAN, UTE AND ZORINSKY LAKE AROUND 610 AM CDT.
SPRINGFIELD, NEOLA, VALPARAISO, PERSIA, PRAIRIE QUEEN RECREATION
AREA, WEHRSPANN LAKE, WALNUT CREEK RECREATION AREA AND CHALCO
AROUND 615 AM CDT.
PAPILLION, LOUISVILLE, SHELBY, MINDEN, CEDAR CREEK, MALCOLM AND
RAYMOND AROUND 620 AM CDT.
BELLEVUE, OFFUTT AFB, AVOCA, DEFIANCE, DAVEY AND LINCOLN AIRPORT
AROUND 625 AM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE
LINCOLN, PLATTSMOUTH, WAVERLY, WALNUT, MURRAY, IRWIN, HANCOCK, BEAVER
LAKE, HOLMES LAKE PARK, PACIFIC JUNCTION, WALTON, TABOR, EAGLE,
BENNET, ELMWOOD AND PALMYRA.
PEOPLE ATTENDING WESTFAIR AMPHITHEATER SHOULD SEEK SAFE SHELTER
IMMEDIATELY!
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 15 AND 82.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 48.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 382 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.