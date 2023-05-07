(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of southwestern Adams and western Taylor counties until 9:45 p.m.
A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 945 PM CDT
FOR SOUTHWESTERN ADAMS AND WESTERN TAYLOR COUNTIES...
AT 936 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR PRESCOTT TO 4 MILES EAST OF NEW MARKET TO NEAR ELMO, MOVING EAST AT 25 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
GRAVITY AND SHARPSBURG.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.