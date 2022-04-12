THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
WESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
SOUTHEASTERN GAGE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 842 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 5 MILES SOUTH OF AVOCA TO NEAR TECUMSEH TO 4 MILES NORTHWEST OF OKETO, MOVING EAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
TECUMSEH AROUND 845 PM CDT.
COOK AROUND 850 PM CDT.
NEBRASKA CITY AROUND 855 PM CDT.
JOHNSON AROUND 900 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE SUMMERFIELD, AUBURN, HAMBURG, PAWNEE CITY, PERU AND RIVERTON. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 10.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.