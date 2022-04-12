THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
POTTAWATTAMIE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
EASTERN SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
NORTHERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
EASTERN DOUGLAS COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 834 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM UNDERWOOD TO NEAR OFFUTT AFB TO 5 MILES NORTH OF SYRACUSE, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR...
UNDERWOOD AND PACIFIC JUNCTION AROUND 840 PM CDT.
GLENWOOD AROUND 845 PM CDT.
NEHAWKA AROUND 850 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE OAKLAND, MALVERN, UNION, EMERSON, MACEDONIA, SIDNEY, RED OAK, FARRAGUT AND ELLIOTT.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 12 AND 63.
INTERSTATE 80 IN IOWA BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 17.
INTERSTATE 80 IN NEBRASKA BETWEEN MILE MARKERS 448 AND 454.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.