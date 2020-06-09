Severe Thunderstorm Warning

SEVERE THUNDERSTORM WARNING

NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA

930 PM CDT TUE JUN 9 2020

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A

* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...

CENTRAL TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...

* UNTIL 1015 PM CDT.

* AT 929 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR HOPKINS, OR 8

MILES SOUTH OF BEDFORD, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.

HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.

SOURCE...RADAR INDICATED.

IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.

* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...

BEDFORD, GRAVITY, SHARPSBURG, CONWAY, LAKE OF THREE FIRES STATE

PARK AND BEDFORD MUNICIPAL AIRPORT.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.