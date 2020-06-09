SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
930 PM CDT TUE JUN 9 2020
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
CENTRAL TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 1015 PM CDT.
* AT 929 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR HOPKINS, OR 8
MILES SOUTH OF BEDFORD, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BEDFORD, GRAVITY, SHARPSBURG, CONWAY, LAKE OF THREE FIRES STATE
PARK AND BEDFORD MUNICIPAL AIRPORT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.