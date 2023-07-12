SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
722 AM CDT WED JUL 12 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
DECATUR COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
TAYLOR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHERN CLARKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 800 AM CDT.
* AT 720 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 4 MILES EAST OF ORIENT TO NEAR KENT TO NEAR
YORKTOWN, MOVING SOUTHEAST AT 65 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CRESTON, OSCEOLA, LEON, MOUNT AYR, BEDFORD, LAMONI, LENOX, SUN
VALLEY LAKE, GREEN VALLEY LAKE, AFTON, MURRAY, NEW MARKET,
CLEARFIELD, LORIMOR, DIAGONAL, KELLERTON, GRAND RIVER, VAN WERT,
GARDEN GROVE AND DAVIS CITY.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 31.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.