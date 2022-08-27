A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT
FOR WESTERN UNION...ADAMS...NORTHWESTERN RINGGOLD...EASTERN TAYLOR AND SOUTH CENTRAL ADAIR COUNTIES...
AT 829 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR LAKE ICARIA TO NEAR LENOX TO 7 MILES NORTH OF ATHELSTAN, MOVING NORTHEAST AT 30 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
PRESCOTT, KENT, CROMWELL, CRESTON MUNICIPAL AIRPORT, CRESTON, GREEN VALLEY LAKE, DIAGONAL AND GREEN VALLEY LAKE STATE PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.