THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
NORTHEASTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
NORTHWESTERN CLARKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 915 PM CDT.
* AT 833 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 9 MILES NORTHEAST OF LAKE ICARIA TO NEAR CRESTON TO 8 MILES WEST OF MOUNT AYR, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR... CRESTON, GREEN VALLEY LAKE AND CRESTON MUNICIPAL AIRPORT AROUND 840 PM CDT. ORIENT, NODAWAY PARK AND GREEN VALLEY LAKE STATE PARK AROUND 845 PM CDT. GREENFIELD, TINGLEY AND GREENFIELD MUNICIPAL AIRPORT AROUND 850 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THESE SEVERE THUNDERSTORMS INCLUDE ARISPE, AFTON, MACKSBURG, THAYER, MURRAY, LORIMOR, MURRAY ROADSIDE REST AREA, WINTERSET AND WINTERSET-MADISON COUNTY AIRPORT.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 97 AND 98.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.