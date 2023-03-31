THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN DECATUR COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN CLARKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 115 PM CDT.
* AT 1229 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER IRENA, OR 12
MILES SOUTHWEST OF MOUNT AYR, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
BENTON AND DELPHOS AROUND 1240 PM CDT.
MOUNT AYR AND MT AYR MUNICIPAL AIRPORT AROUND 1245 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
KELLERTON, TINGLEY, SUN VALLEY LAKE, ELLSTON, BEACONSFIELD AND GRAND RIVER.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 11 AND 20.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT FOR SOUTH CENTRAL IOWA.