(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for western Union and eastern Adams counties until 9:30 p.m.
A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 930 PM CDT
FOR WESTERN UNION AND EASTERN ADAMS COUNTIES...
AT 909 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR PRESCOTT, OR 9 MILES WEST OF CRESTON, MOVING EAST AT 20 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
CROMWELL, GREEN VALLEY LAKE, KENT, GREEN VALLEY LAKE STATE PARK
AND CRESTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.