NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
742 PM CDT SAT JUN 11 2022
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WORTH COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHEASTERN GENTRY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
WESTERN HARRISON COUNTY IN NORTH CENTRAL MISSOURI...
* UNTIL 830 PM CDT.
* AT 742 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR GRANT CITY,
OR 17 MILES SOUTHEAST OF BEDFORD, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BETHANY, GRANT CITY, RIDGEWAY, EAGLEVILLE, NEW HAMPTON, IRENA,
GENTRY, WORTH, ALLENDALE, DENVER AND MARTINSVILLE.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 IN MISSOURI BETWEEN MILE MARKERS 88 AND 106.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTH CENTRAL AND NORTHWESTERN MISSOURI.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR NORTH CENTRAL AND NORTHWESTERN MISSOURI.