SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
232 AM CDT SAT JUL 10 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WORTH COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
DAVIESS COUNTY IN NORTH CENTRAL MISSOURI...
GENTRY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
HARRISON COUNTY IN NORTH CENTRAL MISSOURI...
SOUTHEASTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
EASTERN ANDREW COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
DEKALB COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 315 AM CDT.
* AT 232 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM 9 MILES SOUTH OF MOUNT AYR TO STEWARTSVILLE, MOVING
EAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BETHANY, GALLATIN, ALBANY, STANBERRY, MAYSVILLE, COUNTRY CLUB
VILLA, COUNTRY CLUB, KING CITY, GRANT CITY, JAMESPORT, RIDGEWAY,
UNION STAR, GILMAN CITY, PATTONSBURG, EAGLEVILLE, NEW HAMPTON,
CAINSVILLE, IRENA, WINSTON AND ALTAMONT.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 35 IN MISSOURI BETWEEN MILE MARKERS 59 AND 114.
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 52 AND 53.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.