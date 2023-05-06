(KMAland) -- A severe thunderstorm warning has been issued for parts of Atchison County until 4:45 p.m. Saturday.
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHERN ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 445 PM CDT.
* AT 411 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES SOUTHEAST OF HAMBURG, OR 10 MILES NORTHWEST OF TARKIO, MOVING EAST AT 30 MPH.
* HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
* SOURCE...RADAR INDICATED.
* IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... TARKIO, BLANCHARD, WESTBORO AND WATSON. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 113 AND 123.
* PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHWESTERN MISSOURI. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR NORTHWESTERN MISSOURI.