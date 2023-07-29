(KMAland) -- The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for two KMAland Missouri counties.
The warning is in effect for Atchison and Holt Counties until 10 AM.
AT 914 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR JULIAN TO NEAR STELLA TO SENECA, MOVING EAST AT 50 MPH.
HAZARD: 70 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE: TRAINED SPOTTERS HAVE REPORTED 60 TO 70 MPH WIND.
IMPACT: EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE TARKIO, MOUND CITY, ROCK PORT, FAIRFAX, CRAIG, WHITE CLOUD, BIG LAKE, WESTBORO, WATSON, FORTESCUE, BIGELOW, CORNING, PHELPS CITY AND IOWA RESERVATION OF KANSAS AND NEBRASKA.