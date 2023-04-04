(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for eastern Atchison, NW Holt and NW Nodaway counties until 7:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 745 PM CDT.
* AT 659 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER FAIRFAX, OR 9 MILES SOUTH OF TARKIO, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TARKIO, FAIRFAX, BURLINGTON JUNCTION, HOPKINS, CRAIG, CLEARMONT, ELMO, WESTBORO, QUITMAN AND CORNING.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 89 AND 102.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.