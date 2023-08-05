THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
GREENE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA... NORTHEASTERN GUTHRIE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA... SOUTHEASTERN CARROLL COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA... BOONE COUNTY IN CENTRAL IOWA... NORTHWESTERN DALLAS COUNTY IN CENTRAL IOWA...
* UNTIL 1100 PM CDT.
* AT 1014 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 4 MILES SOUTHEAST OF CHURDAN TO 5 MILES NORTH OF BAGLEY TO NEAR BAYARD, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... BOONE, PERRY, JEFFERSON, OGDEN, COON RAPIDS, PANORA, LAKE PANORAMA, BOONE SPEEDWAY, GRAND JUNCTION, SCRANTON, BAYARD, CHURDAN, BAGLEY, RIPPEY, YALE, PATON, JAMAICA, LINDEN, DAWSON AND BOUTON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.