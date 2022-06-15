THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 145 AM CDT.
* AT 1242 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR WALNUT TO NEAR EMERSON, MOVING EAST AT 35 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. WIND DAMAGE IS ALSO LIKELY TO MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... ATLANTIC, GRISWOLD, ANITA, LEWIS, MASSENA, CUMBERLAND, MARNE, WIOTA, LAKE ANITA STATE PARK, GRISWOLD PARK, COLD SPRINGS STATE PARK, ATLANTIC MUNICIPAL AIRPORT AND ANITA MUNICIPAL AIRPORT. THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 50 AND 73.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... THIS IS A DANGEROUS SITUATION.
THESE STORMS ARE PRODUCING WIDESPREAD WIND DAMAGE ACROSS POTTAWATTAMIE COUNTY. SEEK SHELTER NOW INSIDE A STURDY STRUCTURE AND STAY AWAY FROM WINDOWS! INTENSE THUNDERSTORM LINES CAN PRODUCE BRIEF TORNADOES AND WIDESPREAD SIGNIFICANT WIND DAMAGE. ALTHOUGH A TORNADO IS NOT IMMEDIATELY LIKELY, IT IS BEST TO MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. THESE STORMS MAY CAUSE SERIOUS INJURY AND SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE.