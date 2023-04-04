(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for several counties in SW Iowa until 7:30 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
WESTERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHWESTERN UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN GUTHRIE COUNTY IN WEST CENTRAL IOWA...
EASTERN ADAMS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
SOUTHWESTERN DALLAS COUNTY IN CENTRAL IOWA...
* UNTIL 730 PM CDT.
* AT 642 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR LAKE ICARIA, OR 7 MILES NORTHEAST OF CORNING, MOVING NORTHEAST AT 55 MPH.
HAZARD...PING PONG BALL SIZE HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED. EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
BRIDGEWATER AROUND 650 PM CDT.
FONTANELLE, ORIENT AND NODAWAY PARK AROUND 700 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
GREENFIELD, GREENFIELD MUNICIPAL AIRPORT, EARLHAM AND DEXTER.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 86 AND 102.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.