(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for eastern Richardson County until 7:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
EASTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 745 PM CDT.
* AT 720 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES WEST OF RULO, OR 5 MILES EAST OF FALLS CITY, MOVING NORTHEAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF EASTERN RICHARDSON COUNTY, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS...
PRESTON, SAC AND FOX NATION RESERVATION AND IOWA RESERVATION OF KANSAS AND NEBRASKA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
TO REPORT SEVERE WEATHER, CONTACT YOUR NEAREST LAW ENFORCEMENT AGENCY. THEY WILL SEND YOUR REPORT TO THE NATIONAL WEATHER SERVICE OFFICE IN OMAHA.