(KMAland) -- A severe thunderstorm warning has been issued for Fremont and Mills counties in Iowa and Cass and Otoe counties in Nebraska until 8 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... WESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... SOUTHWESTERN MILLS COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... * UNTIL 800 PM CDT. * AT 705 PM CDT, A CLUSTER OF SEVERE THUNDERSTORMS WAS LOCATED 3 MILES WEST OF DUNBAR, OR 12 MILES WEST OF NEBRASKA CITY, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES. * THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... DUNBAR AROUND 710 PM CDT. NEBRASKA CITY, UNION AND NEHAWKA AROUND 725 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE SIDNEY AND TABOR. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 29. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.