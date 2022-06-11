THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA... NORTHEASTERN OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... SOUTHEASTERN CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 730 PM CDT.
* AT 639 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES EAST OF UNION, OR 9 MILES NORTHEAST OF NEBRASKA CITY, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... NEBRASKA CITY AROUND 645 PM CDT. SIDNEY AROUND 650 PM CDT. RIVERTON AROUND 655 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE HAMBURG. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 24.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHWESTERN IOWA...AND SOUTHEASTERN NEBRASKA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.