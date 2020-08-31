A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 AM CDT
FOR SOUTHEASTERN FREMONT AND SOUTHWESTERN PAGE COUNTIES...
AT 536 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR FARRAGUT, OR 16 MILES NORTH OF TARKIO, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
SHENANDOAH, FARRAGUT, RIVERTON, COIN, COLLEGE SPRINGS, NORTHBORO AND BLANCHARD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.