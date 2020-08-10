(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for portions of Harrison, Shelby and Monona counties Monday morning.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR MONONA COUNTY, HARRISON COUNTY, AND WESTERN SHELBY COUNTY.
* UNTIL 915 AM CDT.
* AT 846 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 4 MILES NORTHWEST OF ANTHON TO 5 MILES NORTHWEST OF PISGAH TO 4 MILES SOUTH OF MODALE, MOVING EAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.