BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED
SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
739 PM CDT FRI AUG 20 2021
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
ATCHISON COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
SOUTHWESTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 830 PM CDT.
* AT 739 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR JOHNSON TO NEAR HUMBOLDT TO NEAR BERN, MOVING
EAST AT 55 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
TARKIO, MOUND CITY, ROCK PORT, OREGON, FAIRFAX, MAITLAND, SKIDMORE,
FOREST CITY, CRAIG, WHITE CLOUD, GRAHAM, BIG LAKE, QUITMAN,
FORTESCUE, BIGELOW, CORNING, PHELPS CITY AND INDIAN CAVE STATE
PARK.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 71 AND 115.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.