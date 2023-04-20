(KMAland) -- A Severe Thunderstorm Warning is in effect in Holt County until 12:30 AM.
AT 1206 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR AMAZONIA, OR 8 MILES NORTHEAST OF TROY, MOVING NORTHEAST AT 55 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE: SAVANNAH, HIGHLAND, TROY, COUNTRY CLUB VILLA, COUNTRY CLUB, UN
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS: INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 52 AND 71 & INTERSTATE 229 BETWEEN MILE MARKERS 10 AND 14.