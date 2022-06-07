THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI... SOUTHWESTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI... NORTHWESTERN ANDREW COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 1030 PM CDT.
* AT 943 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR MOUND CITY, MOVING EAST AT 20 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MOUND CITY, MAITLAND, CRAIG AND GRAHAM. THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 81 AND 93.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.