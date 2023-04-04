(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for Holt and SW Nodaway counties until 8:30 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN DONIPHAN COUNTY IN NORTHEASTERN KANSAS...
HOLT COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
SOUTHWESTERN NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
NORTHWESTERN ANDREW COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 830 PM CDT.
* AT 741 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR RULO TO HIAWATHA, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MOUND CITY, OREGON, MAITLAND, SKIDMORE, FOREST CITY, WHITE CLOUD, GRAHAM, BIG LAKE, FORTESCUE, BIGELOW, IOWA POINT AND IOWA RESERVATION OF KANSAS AND NEBRASKA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 67 AND 92.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.