(KMAland) -- A Severe Thunderstorm Warning is in effect for portions of KMAland Nebraska until 9:15 PM.
Counties in the warning include Johnson, Nemaha, Otoe and Richardson.
AT 826 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 3 MILES NORTHWEST OF NEBRASKA CITY TO 4 MILES NORTHEAST OF ELK CREEK TO 5 MILES NORTHEAST OF BURCHARD TO 2 MILES NORTHWEST OF BLUE SPRINGS, MOVING SOUTHEAST AT 35 MPH.
HAZARD: 60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
SEVERE THUNDERSTORMS WILL BE NEAR JOHNSON AND ELK CREEK AROUND 830 PM CDT, TABLE ROCK AROUND 840 PM CDT AND PAWNEE CITY, HUMBOLDT AND BARNESTON AROUND 845 PM CDT.