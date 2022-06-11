THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... SOUTHWESTERN NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... NORTHERN PAWNEE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 530 PM CDT. * AT 437 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER CRAB ORCHARD, OR 11 MILES WEST OF TECUMSEH, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...TWO INCH HAIL AND 60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...PEOPLE AND ANIMALS OUTDOORS WILL BE INJURED.
EXPECT HAIL DAMAGE TO ROOFS, SIDING, WINDOWS, AND VEHICLES. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... TECUMSEH AROUND 455 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE ELK CREEK AND JOHNSON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR SOUTHEASTERN NEBRASKA. FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...2.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH