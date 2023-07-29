(KMAland) -- The National Weather Service has issued a Severe Thunderstorm Warning for portions of KMAland.
THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHWESTERN FREMONT COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA, JOHNSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA, NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA, OTOE COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA AND NORTHWESTERN RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
UNTIL 930 AM CDT. AT 847 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM 2 MILES SOUTH OF SYRACUSE TO NEAR TECUMSEH, MOVING EAST AT 50 MPH.
THESE ARE DESTRUCTIVE STORMS FOR JOHNSON, NEMAHA, OTOE AND RICHARDSON COUNTIES.
HAZARD: 80 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE: RADAR INDICATED.
IMPACT: FLYING DEBRIS WILL BE DANGEROUS TO THOSE CAUGHT WITHOUT SHELTER. MOBILE HOMES WILL BE HEAVILY DAMAGED. EXPECT
CONSIDERABLE DAMAGE TO ROOFS, WINDOWS AND VEHICLES. EXTENSIVE TREE DAMAGE AND POWER OUTAGES ARE LIKELY.