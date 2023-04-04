(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning which includes NE Adair County until 8:15 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHWESTERN POLK COUNTY IN CENTRAL IOWA...
MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTH CENTRAL BOONE COUNTY IN CENTRAL IOWA...
NORTHEASTERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
DALLAS COUNTY IN CENTRAL IOWA...
NORTHERN WARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 815 PM CDT.
* AT 727 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTH OF MACKSBURG, OR 10 MILES WEST OF WINTERSET, MOVING NORTHEAST AT 65 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
WINTERSET-MADISON COUNTY AIRPORT AROUND 735 PM CDT.
WINTERSET AROUND 740 PM CDT.
DE SOTO, VAN METER AND BADGER CREEK STATE PARK AROUND 745 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
URBANDALE, WAUKEE, JORDAN CREEK TOWN CENTER, VALLEY WEST MALL, CUMMING, WALNUT WOODS STATE PARK, WEST DES MOINES, JOHNSTON, CLIVE, GRIMES, WINDSOR HEIGHTS, MERLE HAY MALL, DRAKE STADIUM AND KNAPP CENTER, IOWA EVENTS CENTER, DES MOINES, ANKENY, SAYLORVILLE, IOWA STATE FAIRGROUNDS, MARGO FRANKEL WOODS STATE PARK, WEH-WEH-NEH-KEE STATE PARK, ALTOONA AND ANKENY REGIONAL AIRPORT.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 54 AND 72, AND BETWEEN MILE
MARKERS 87 AND 90.
INTERSTATE 80 BETWEEN MILE MARKERS 96 AND 140.
INTERSTATE 235 BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 14.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.