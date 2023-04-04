(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for SE Montgomery and NE Page counties until 6:45 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
SOUTHEASTERN MONTGOMERY COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
NORTHEASTERN PAGE COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 645 PM CDT.
* AT 617 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTHEAST OF VILLISCA, OR 8 MILES WEST OF CORNING, MOVING NORTHEAST AT 70 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL REMAIN OVER MAINLY RURAL AREAS OF SOUTHEASTERN MONTGOMERY AND NORTHEASTERN PAGE COUNTIES, INCLUDING THE FOLLOWING LOCATIONS... HEPBURN AND HACKLEBARNEY WOODS COUNTY PARK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.