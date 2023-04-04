(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning which includes northeastern Union County until 7 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN LUCAS COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTH CENTRAL POLK COUNTY IN CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN MARION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
NORTHEASTERN UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
CLARKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
WARREN COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
* UNTIL 700 PM CDT.
* AT 609 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER MURRAY ROADSIDE REST AREA, OR 10 MILES WEST OF OSCEOLA, MOVING NORTHEAST AT 60 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
OSCEOLA AND LAKESIDE CASINO AROUND 620 PM CDT. NEW VIRGINIA AND TRURO AROUND 625 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE OTTER CREEK COUNTY PARK, LAKE AHQUABI STATE PARK, INDIANOLA, MILO, ACKWORTH AND SANDYVILLE.
THIS INCLUDES INTERSTATE 35 BETWEEN MILE MARKERS 30 AND 60.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.