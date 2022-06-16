THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NEMAHA COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA... RICHARDSON COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL MIDNIGHT CDT.
* AT 1109 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES SOUTH OF AUBURN, MOVING SOUTHEAST AT 40 MPH. HAZARD...60 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR... STELLA AND NEMAHA AROUND 1120 PM CDT. SHUBERT AROUND 1125 PM CDT. OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE VERDON, FALLS CITY AND RULO.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.