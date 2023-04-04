(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for Nodaway County until 5:15 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PLEASANT HILL HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NODAWAY COUNTY IN NORTHWESTERN MISSOURI...
* UNTIL 515 PM CDT.
* AT 444 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR BURLINGTON JUNCTION, OR 9 MILES NORTHWEST OF MARYVILLE, MOVING NORTHEAST AT 70 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MARYVILLE, BURLINGTON JUNCTION, HOPKINS, SKIDMORE, BRADDYVILLE, CLEARMONT, ELMO, PICKERING, ARKOE AND QUITMAN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.