(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for several counties in southwest Iowa until 6:15 p.m.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN DECATUR COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN MADISON COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
UNION COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
NORTHWESTERN RINGGOLD COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHWESTERN CLARKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL IOWA...
SOUTHEASTERN ADAIR COUNTY IN SOUTHWESTERN IOWA...
* UNTIL 615 PM CDT.
* AT 535 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR CLEARFIELD, OR 12 MILES WEST OF MOUNT AYR, MOVING NORTHEAST AT 50 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* THIS SEVERE THUNDERSTORM WILL BE NEAR...
DIAGONAL AROUND 545 PM CDT. TINGLEY AND SHANNON CITY AROUND 555 PM CDT.
OTHER LOCATIONS IN THE PATH OF THIS SEVERE THUNDERSTORM INCLUDE
ARISPE, ELLSTON, AFTON, THAYER, MURRAY, LORIMOR AND MURRAY ROADSIDE REST AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.