(KMAland) -- The National Weather Service has issued a severe thunderstorm warning for parts of northwest Missouri until 8:15 a.m.
A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 815 AM CDT
FOR WORTH...NORTHWESTERN DAVIESS...GENTRY...WESTERN HARRISON...
NORTHEASTERN HOLT...NODAWAY...ANDREW AND NORTHERN DEKALB COUNTIES...
AT 732 AM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM MARYVILLE TO 12 MILES EAST OF MAITLAND TO NEAR
FILLMORE, MOVING EAST AT 45 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND NICKEL SIZE HAIL.
SOURCE...TRAINED WEATHER SPOTTERS.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
MARYVILLE, SAVANNAH, BETHANY, ALBANY, STANBERRY, MOUND CITY, KING
CITY, GRANT CITY, OREGON, RAVENWOOD, UNION STAR, PATTONSBURG,
MAITLAND, NEW HAMPTON, SKIDMORE, FOREST CITY, FILLMORE, BARNARD,
ALTAMONT AND CONCEPTION JUNCTION.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 35 IN MISSOURI BETWEEN MILE MARKERS 65 AND 100.
INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 66 AND 89.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.
CONTINUOUS CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. MOVE INDOORS IMMEDIATELY. LIGHTNING IS ONE OF NATURE'S LEADING KILLERS. REMEMBER, IF YOU CAN HEAR THUNDER, YOU ARE CLOSE ENOUGH TO BE STRUCK BY LIGHTNING.